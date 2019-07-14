شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل: ضابط خليجي يقسم ان ”الرئيس علي عبد الله صالح‘‘ لازال حي ويكشف موعد ظهوره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الاعلامي محمد المحيمد التقيت بضابط خليجي وأقسم لي أن علي عبدالله صالح حي وسيظهر قريبا واثارت تغريدته اهتمام ومتابعة بشكل واسع بين مؤيد ومنتقد له حول المنشور

هذا ويتداول انصار الرئيس علي عبدالله صالح بين الفينة والاخرى اخبار تفيد بوجوده على قيد الحياة وتم تهريبه الى روسيا عبر المخابرات والباس شخص اخر قناع ليكون شبيه له

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وانتقد ناشطون تداول الخبر معتبرين ذلك في اطار الشائعات المتداولة وسبق ان تحدث انصار عبد الناصر وفتاح والحمدي وغيرهم عن وجودهم احياء

وكان الحوثيين قد اقتحموا منزل الرئيس صالح نتجية فض الشراكة معهم في ديسمبر ويحتجزون جثته ولايعرف مكان وجود الجثة بالضبط