شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادثة هزت الاسرة الملكية السعودية : امير قطر يكشف المستور ويوجة رسالة مباشرة للأمير محمد بن نايف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث مصدر مقرَّب من الديوان الأميري في قطر، رسالة إلى ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف، بعد الحادثة التي هزَّت الأسرة الحاكمة "آل سعود".

وأرسل الإعلامي القطري جابر الحرمي، المقرَّب من أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى محمد بن نايف، في وفاة والدته الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد.

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وكتب "الحرمي": "تعازينا لسمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد السعودي السابق وأشقائه وأسرته الكريمة بوفاة والدته المغفور لها إن شاء الله الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد".

وأضاف الإعلامي القطري: "رحمها الله وأسكنها فسيح جناته.. محمد بن نايف الذي أطيح به من ولاية العهد يبكي والدته في موقف مؤثر"، وأرفق فيديو للمشهد.

وكانت وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد، هزَّت "آل سعود"؛ حيث وصفها مغردون سعوديون بـ"أم الأمراء"، والمحببة لدى الأسرة الحاكمة.

يشار إلى أن تقارير، ذكرت أن الأمير محمد بن نايف، يحافظ على علاقة ودية مع أمير قطر، رغم أن السعودية تقطع العلاقات معها منذ عام 2017.