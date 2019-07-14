شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية تزف بشرى للمغتربين وتعلن عن فتح منفذ حدودي جديد بين السعودية واليمن (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت صحیفة سعودیة "انه سيتم إعادة العمل في منفذ الخضراء الحدودي قريبا.

وفي تغریدة لها بصفحتها الرسمیة على تویتر رصدها موقع صوت المغتربين ، قالت صحیفة " نجران الان ": قريباً ... إعادة العمل في منفذ الخضراء الحدودي مع دولة اليمن أمام حركة عبور الحجاج والمسافرين ..»

ومنفذ الخضراء كما تسميه السعودیة أو منفذ البقع كما یسميه الیمنیون یقع في الحدود ما بین مدیریة البقع في محافظة صعدة ومنطقة نجران السعودیة.

والبقع هو المنفذ الحدودي البري للیمن مع السعودیة یبعد عن صعدة حوالي 150 كلم وعن نجران أقرب منطقة سعودیة 100 كلم یقابله منفذ الخضراء السعودي التابع لمنطقة نجران.

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یتبع للبقع مدیریات العطفین الیتمة ووادي الفرع ووادي ال أبو جباره وكتاف ونشور وهي منطقة رملیة في محافظة صعدة.

كما كان المنفذ یمثل حركة تجاریة لنقل المواد الغذائیة البسیطة إضافة إلى تصدیر البن والعسل الیمني وبعض البهارات الیمنیة إلى السعودیة.

یشار إلى أنه منذ بدء عملیات عاصفة الحزم أواخر مارس 2015 تم إغلاق كافة المنافذ بین الیمن والسعودیة عدا منفذ الودیعة في محافظة حضرموت الذي لایزال هو الوحید أمام حركة المسافرین الیمنیین والحركة التجاریة بین البلدین.