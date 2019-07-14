شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن تعديلات وزارية مرتقبة تطيح بـ 10 وزراء في الحكومة الشرعية .. (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادر رئيس الوزراء معين عبدالملك صباح اليوم الأحد العاصمة المؤقتة عدن متجهاً إلى العاصمة السعودية الرياض. ونقل موقع "المصدر أونلاين" عن مصدر حكومي قوله إن الزيارة تهدف للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي والتشاور حول تعديلات حكومية من المقرر إجراؤها خلال الأيام القليلة المقبلة. Advertisements كماوأشار المصدر إلى أن الزيارة ستستغرق عدة أيام سيعقد خلالها معين عبدالملك اجتماعات مع الرئيس هادي للتباحث حول تعديلات سيتم إجراؤها على حكومته والتي قد تطال حوالي عشر حقائب وزارية بهدف تفعيل أداء الحكومة. كما سيلتقي معين عبدالملك مسؤولين سعوديين وسفراء أجانب للتباحث حول آخر المستجدات في اليمن.

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