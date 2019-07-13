نداء عاجل الى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من ابناء المؤتمر الشعبي العام

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عدن - ياسمين التهامي - ناشدبيان صادر عن ابناء المؤتمر الشعبي العام قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي رفع الظلم والضيم الذي لحق ويلحق بكوادر المؤتمر الشعبي العام في السلك المدني للدولة من اقصاء وتهميش ومصادرة للحقوق

وقال بيان صادر عن ابناء المؤتمر الشعبي العام عنهم نائب مدير الأوقاف بمحافظة تعز محمد عبد الله امير ان ممارسات من ينسبون انفسهم للمسيرة القرآنية من اقصاء وتهميش ومصادرة للحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقوانين النافذة هو تعبير عن الوجه الحقيقي لهم والتي ما ان تمكنو من فرض سيطرتهم على المناطق والمؤسسات حتى يكشرو عن انيابهم تجاه من ساندهم بالقول والفعل في وجه العدوان

واشار البيان الى انه وبدلاً من ان يتجه الجميع نحو رص الصفوف وتوحيد الطاقات وتسخير القدرات لمواجهة العدوان الذي لم يستثني احد واكد بما لا يدع مجالا للشك انه يستهدف اليمن ارضاً وانساناً

وحذر البيان من ان ابناء المؤتمر الشعبي العام لن يقفو مكتوفي الايدي اذا استمر النافذون في ممارسة الظلم ومصادرة الحقوق الوظيفية والانسانية فانهم سيلجأون لكل الطرق السلمية والقانونية حتى يتحق مبدأ العدل والمساواة

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