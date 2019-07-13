شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. الحوثيون يرفعون الأذان الطائفي في محافظة إب.. ومصادر تكشف ردة فعل المواطنين (صورة + تفاصيل) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - رفعت مليشيا الحوثي الإنقلابية الأذان بصيغته الطائفية لأول مرة في محافظة إب .

وقالت مصادر محلية وشهود عيان في تصريحات صحفي رصدها " المنارة نت " اليوم، إن أحد عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية، رفع الأذان بصيغته الطائفية في الجامع الكبير بمدينة جبلة جنوب غرب مدينة إب.

وأضافت المصادر بأن المؤذن ردد وسط الأذان "أشهد أن علي ولي الله" وسط استياء ورفض واسع من المواطنين لصيغة الأذان الطائفية في المجتمع الذي يعتنق المذهب الشافعي السني في الوقت الذي رفعت فيه المليشيا الحوثية من حدة خطابها الطائفي.

وفي خطبتي الجمعة أسبوعياً بأحد مساجد جبلة، يلقي خطيب حوثي خطاب طائفي منبوذ في المجتمع المحلي المعروف بتوجهه المعتدل وردد الخطيب عبارات مستوحاة من الخطاب الإيراني.

وفي الجامع الكبير بمدينة جبلة تقيم مليشيا الحوثي الإنقلابية، دورات طائفية يجري فيها تأهيل طائفي لأكثر من خمسين متدرب من جميع عزل وقرى جبلة ويتم تدريسهم المنهج الحوثي وغرس الأفكار الطائفية الدخيلة على المجتمع الإبي.

وأستنكر المواطنون في جبلة وفي عدد من مديريات المحافظة من زيادة الخطاب الطائفي عبر منابر المساجد خصوصا في خطب الجمعة والتي تحولت لمنصات حوثية ومنابر اعلامية مليئة بالأفكار الطائفية.



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