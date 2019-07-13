شكرا لقرائتكم خبر عن قاضٍ يمني يحتجز فتاة عشرينية في منزله لأكثر من شهرين .. وهكذا كانت المفاجأة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - احتجز أحد قضاة محكمة جبن عاصمة محافظة ريمة فتاة عشرينيه متهمة في قضية جنائية في منزله لأكثر من شهرين .
وقال مصدر محلي اليوم السبت أن قاضي المحكمة احتجز الفتاه في منزله نظرا لعدم وجود سجون مخصصة للنساء وهو ما دفع القاضي للإبقاء عليها في منزله بصحبة عائلته .
وأضاف المصدر أن القاضي احتفظ بها لحسن نية وخاصة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته لكن القضية طولت بعد اتهام الفتاة في قضية قتل زوجها وهو ما يتطلب إعادة الجثة من القبر والانتظار لتقرير الطب الشرعي .
وأكد المصدر ان والده القتيل اتهمت زوجة ابنها بقتله بعد أن لاحظتها وهي تتبادل الضحكات مع النساء ولم يظهر عليها آثار الحزن إضافة إلى تزايد المشاكل بين ابنها وزوجته في الآونة الأخيرة .
وقام قاضي المحكمة بطلب إلى محكمة الحديدة لاستيعاب المتهمة وخاصة بعد تزايد الأدلة ضدها في قضية قتل زوجها.
وطالب الأهالي من الجهات المختصة سرعة اضافة غرفة مخصصة للنساء بجانب سجن الرجال حتى تبقى السجينات ان وجدن قريبات من اهاليهن .
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