مقتل 13 حوثياً في تجدد المواجهات بصرواح مأرب

تجددت المواجهات، الجمعة 12 يوليو/تموز 2019م، بين قوات الجيش ومليشيات الحوثي الإرهابية، إثر هجوم شنته الأخيرة في جبهة صرواح بمأرب بعد ركود استمر لأشهر.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية ، إن المليشيات الحوثية شنت هجوماً على مواقع الجيش في مناطق مختلفة بجبهة صرواح.
وأضافت المصادر إن قوات الجيش صدت الهجوم الحوثي واندلعت عقبه مواجهات عنيفة أوقعت نحو ثلاثة عشر قتيلاً في صفوف الميليشيات وعدداً من الجرحى، فيما لم يعرف عدد ضحايا الطرف الآخر.
وأشارت المصادر إلى أن جثث مسلحي الحوثي ما تزال مرمية في مناطق المواجهات.
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