شكرا لقرائتكم خبر عن اطلاق تحذير هام للمغتربين اليمنيين ..عروض وهمية وسماسرة ينصبون على المغتربين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه مكتب وزارة شؤون المغتربين بمحافظة حضرموت الساحل، تحذيرا هاما للمغتربين اليمنيين في الداخل والخارج.



وجاء التحذير حسب “المشهد اليمني ” للمغتربين من مغبة الوقوع في شرك العروض الوهمية لبعض السماسرة أو أي جهات توهمهم باستخراج أراض لهم في المكلا .

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وبين المكتب في بيانه ، بأنه غير مسؤول عن أي تعامل مع أي جهة تدّعي استخراج أراضٍ للمغتربين.

جدير بالذكر أن عدد من المغتربين يقعون ضحايا لاشخاص وجهات تنهب المغتربين اليمنيين باسم استخراج اراض لهم بناء على عروض وهمية في مناطق ومحافظات يرغبون بها.