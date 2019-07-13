شكرا لقرائتكم خبر عن اطلاق تحذير هام للمغتربين اليمنيين ..عروض وهمية وسماسرة ينصبون على المغتربين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وجه مكتب وزارة شؤون المغتربين بمحافظة حضرموت الساحل، تحذيرا هاما للمغتربين اليمنيين في الداخل والخارج.
وجاء التحذير حسب “المشهد اليمني ” للمغتربين من مغبة الوقوع في شرك العروض الوهمية لبعض السماسرة أو أي جهات توهمهم باستخراج أراض لهم في المكلا .
اخبار تهمك
وبين المكتب في بيانه ، بأنه غير مسؤول عن أي تعامل مع أي جهة تدّعي استخراج أراضٍ للمغتربين.
جدير بالذكر أن عدد من المغتربين يقعون ضحايا لاشخاص وجهات تنهب المغتربين اليمنيين باسم استخراج اراض لهم بناء على عروض وهمية في مناطق ومحافظات يرغبون بها.
كانت هذه تفاصيل خبر اطلاق تحذير هام للمغتربين اليمنيين ..عروض وهمية وسماسرة ينصبون على المغتربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.