شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: ارتفاع كبير ومفاجئ للدولار امام الريا ل اليمني مساء الجمعة 12 يوليو (اسعار الصرف لحظة اغلاق محلات الصرافة ابوابها ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد سعر الدولار ارتفاع كبير ومفاجئ مساء اليوم الجمعة 12 يوليو 2019م فقد بلغ سعر الدولار 580 في صنعاء شراء فيما بلغ الريال السعودي 153 ريال

اما في عدن فقد وصل الدولار 585 للدولار 154 للريال السعودي اخبار تهمك

























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