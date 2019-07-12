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هجوم حوثي عنيف على مارب وسقوط عشرات الضحايا وهكذا كانت النهاية

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عدن - ياسمين التهامي - شنت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الجمعة هجوماً كبيراً على مديرية صرواح بمحافظة مأرب- شرق اليمن .

وقال مصدر ميداني ” إن المليشيات شنت فجر اليوم هجوماً واسعاً على مواقع للجيش والمقاومة في المديرية .

وأضاف المصدر في تصريح لـ “: المشهد اليمني ” إن الهجوم استمر لساعات قتل خلالها العشرات من مليشيات الحوثي الانقلابية كما سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش والمقاومة.

وأشار المصدر ” إلى أن جبهة صرواح تعاني من شحة في الإمداد والتموين بالتزامن مع هجمات مليشيات الحوثي المكثفة والتي تحاول تحقيق أي تقدم في المديرية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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