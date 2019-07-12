شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم حوثي عنيف على مارب وسقوط عشرات الضحايا وهكذا كانت النهاية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شنت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الجمعة هجوماً كبيراً على مديرية صرواح بمحافظة مأرب- شرق اليمن .
وقال مصدر ميداني ” إن المليشيات شنت فجر اليوم هجوماً واسعاً على مواقع للجيش والمقاومة في المديرية .
وأضاف المصدر في تصريح لـ “: المشهد اليمني ” إن الهجوم استمر لساعات قتل خلالها العشرات من مليشيات الحوثي الانقلابية كما سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش والمقاومة.
وأشار المصدر ” إلى أن جبهة صرواح تعاني من شحة في الإمداد والتموين بالتزامن مع هجمات مليشيات الحوثي المكثفة والتي تحاول تحقيق أي تقدم في المديرية.
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