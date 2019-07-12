شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم حوثي عنيف وحصار غير مسبوق على هذه المنطقة بعد العثور على كنز ثمين فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية، بمحافظة المحويت، اليوم الخميس، أن مليشيا الحوثي تحاصر قرية البيضاء إحدى قرى عزلة بني شديد بمديرية بني سعد بالمحافظة. وأوضحت المصادر؛ وفقا لمركز المحويت الأعلامي ” أن المليشيا هاجمت قرية البيضاء في مديرية بني سعد وحاصرتها بحملة عسكرية بغرض البسط على جبل صخري في المنطقة يحتوي على منجم ذهب وآثار تاريخية لغرض نهبها. وأشار المصدر الى أن المليشيا تواصل حصار القرية منذ صباح اليوم الخميس، وتنشر الرعب والخوف وسط المدنيين. Advertisements ونوهت المصادر بإصابة مواطن من أبناء القرية جراء الاشتباكات مع الحوثيين، الذين اطلقوا الرصاص الحي على سكان القرية. ويقوم المواطنون بالتمترس حماية للمنطقة و حفاظا على الجبل من سرقة ونهب الحوثيين، الذين لايتورعون في نهب ثروات الشعب اليمني دون حسيب أو رقيب.

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