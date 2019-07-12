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وفاة داعية سعودي شهير وحالة حزن تعم مواقع التواصل الإجتماعي

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عدن - ياسمين التهامي - انتقل الى ذمة الله اليوم الخميس الداعية الإسلامي ” أمين عبد الجواد ” المعروف بـ ” العم أمين ” بعد صراع مع المرض


وكان المرحوم قد ظهر مؤخراً في مقاطع فيديو يشكر من وقف بجانبه في محنته طالباً الدعاء بالشفاء .

 

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وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي حالة من الحزن وسط نعيه من قبل شرائح المجتمع المختلفة مشيدين بمسيرته الدعوية التي نجحت في دخول عدد كبير الجاليات الفليبينية والسيريلانكية وغيرها في الإسلام .

 

الجدير بالذكر أن ” العم أمين ” ترجع أصوله إلى المدينة المنورة وانتقل مع والده للعيش في جدة ، وعمل موظفاً بوزارة الدفاع ، إلا أنه تفرغ للدعوة الإسلامية منذ 15 عام بعد أن تتلمذ على يد علماء الدين

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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