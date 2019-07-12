شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة داعية سعودي شهير وحالة حزن تعم مواقع التواصل الإجتماعي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - انتقل الى ذمة الله اليوم الخميس الداعية الإسلامي ” أمين عبد الجواد ” المعروف بـ ” العم أمين ” بعد صراع مع المرض
وكان المرحوم قد ظهر مؤخراً في مقاطع فيديو يشكر من وقف بجانبه في محنته طالباً الدعاء بالشفاء .
وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي حالة من الحزن وسط نعيه من قبل شرائح المجتمع المختلفة مشيدين بمسيرته الدعوية التي نجحت في دخول عدد كبير الجاليات الفليبينية والسيريلانكية وغيرها في الإسلام .
الجدير بالذكر أن ” العم أمين ” ترجع أصوله إلى المدينة المنورة وانتقل مع والده للعيش في جدة ، وعمل موظفاً بوزارة الدفاع ، إلا أنه تفرغ للدعوة الإسلامية منذ 15 عام بعد أن تتلمذ على يد علماء الدين
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