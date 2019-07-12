شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يصدر قرارين جمهوريين جديدين .. (الاسماء + المناصب) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (89 ) لسنة 2019م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ اللواء ركن صغير حمود عزيز قائداً للعمليات المشتركة للقوات المسلحة. وقضت المادة الثانية بتعيين الأخ العميد ركن محسن محمد الداعري مساعداً لقائد العمليات المشتركة للقوات المسلحة. Advertisements وقضت المادة الثالثة والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

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