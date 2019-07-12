شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط سعودي رفيع يهاجم حزب الاصلاح ويقول انه اختطف الشرعية وقياداته العسكرية لا تريد تحرير صنعاء وهي على علاقة بقطر وتركيا ” فيديو “ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم العميد “حسن الشهري” حزب الاصلاح وقياداته العسكرية، وذلك على خلفية تصريحات عدد من المسؤولين الكبار في الشرعية التي اتهمت التحالف العربي بخذلان ما يسمى الجيش الوطني، واخرها تصريح اللواء محسن خصروف الذي هاجم التحالف العربي ومدح ايران .

العميد الشهري قال ان حزب الاصلاح سيطر على الشرعية، وقياداته لا تريد تحرير صنعاء، وتريد ان تبتز التحالف العربي، لصالح مشاريع معادية للمنطقة .

واضاف ان اكبر مسؤول عسكري ويقصد علي محسن، قال في احد الجلسات ” ممن نحرر صنعاء ” في دلالة على عدم رغبة قيادات الحزب العسكرية بتحرير المحافظات الشمالية من مليشيا الحوثي .

وقال ان التحالف انه بعد خمس سنوات، يبدو ان لديه استراتيجية جديدة لتغيير قواعد العمل العسكري، وهو ما جعل بعض الاطراف في الشرعية تستشعر الخطر وتهاجم التحالف العربي .

واضاف ان التحالف العربي قدم الكثير من التضحيات، وحاربت العالم كله من اجل استعادة الشرعية، ويأتي مثل هولاء النكرة لينكروا كل تلك الجهود.

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وشكر الشهري ابناء الجنوب لصدقهم مع التحالف العربي، وتحريرهم مناطقهم في فترة قصيرة .

وقال نحن في التحالف نعرف وندرك من معنا ومن ضدنا، وبعض الشخصيات انكشفت اوراقها واصبحت تجاهر بما تقول، وهذه المواقف ليست شخصية ولكن منهج الكثير من قيادات الشرعية .