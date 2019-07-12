شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني ينهار مجدداً ...الدولار والريال السعودي يرتفع بقوة امام الريال اليوم الجمعة " اسعار الصرف " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حققت أسعار الصرف صباح الجمعة، ارتفاعاً طفيفاً للدولار مقابل الريال اليمني. وتشهد أسعار الصرف في اليمن تذبذباً مستمراً بين الصعود والهبوط مقابل الريال وذلك بسبب غيابة السياسة النقدية الموحدة، وانتشار السوق السوداء للمضاربة بعملات الصعبة. وكشف مصدر مصرفي بأن سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية صباح اليوم الجمعة الموافق ١٢ يوليو ٢٠١٩ كان على النحو التالي:- العملة الأجنبية سعر الشراء في عدن مقابل الريال سعر البيع في عدن مقابل الريال سعر الشراء في صنعاء مقابل الريال سعر البيع في صنعاء مقابل الريال

الدولار الأمريكي 563 568 562 567

الريال السعودي 148 150 147 149

الدرهم الإماراتي 152 154 151 153

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