شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: فتاة سعودية تسأل شخص صعد فيلا أمام منزلها أنت حرامي؟.. هكذا رد عليها وبعد يوم تكتشف مفاجأة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد موقع تويتر مقطع فيديو يظهر فيه فتاة سعودية تسأل أحد الأشخاص ظهر في فيلا أمامها.. انت حرامي؟!

ليرد عليها انا شغال بالفيلا وصاعد اخذ اغراض ؟! لتكتشف في اليوم التالي من أهل المنزل انه بالفعل حرامي تسلق وسرق منزلهم..

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بنت خالتي شافت حرامي بعمارة جيرانهم شوفوا بالله كيف ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه pic.twitter.com/g1lpIfGBQP — Dareen🎈🧸 (@Dareen_2_) July 10, 2019

بنت خالتي شافت حرامي بعمارة جيرانهم شوفوا بالله كيف ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه pic.twitter.com/g1lpIfGBQP — Dareen🎈🧸 (@Dareen_2_) July 10, 2019

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Dareen Advertisements

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