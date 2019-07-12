نتائج البكالوريا سوريا 2019 حسب الاسم أو رقم الاكتتاب الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية moed.gov.sy

صدرت نتائج البكالوريا سوريا 2019 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية في سوريا حسب الاسم أو رقم الاكتتاب أو حسب اسم المدرسة، من خلال رابط النتائج الامتحانية والتي يمكن من خلاله التعرف على أوائل الطلاب على مستوى القطر، وأوائل طلاب البكالوريا على مستوى المحافظة، بخلاف بعض البيانات حول نسب النجاح والتي سنرفقها من خلال متابعة ما ينشر على صفحة وزارة التربية السورية الإلكتروني moed.gov.sy.

نتائج البكالوريا 2019 في سوريا حسب الاسم يمكن التعرف عليها من خلال موقع رئاسة مجلي الوزراء، كما أن نتائج شهادة الثانوية العامة السورية بجميع فروعها برقم الاكتتاب الآن على ومرقع وزارة التربية السورية، والذي سيعلن نتائج التاسع في وقت لاحق خلال الأسبوع المقبل.

طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، وكذلك طلاب الثانوية الشرعية والثانوية المهنية، أكدت وزارة التربية على موقعها الإلكتروني إعلان نتائج البكالوريا سوريا 2019 حسب الاسم أو رقم الاكتتاب اليوم الخميس الموافق 28 يونيو 2018 وبالتحديد الساعة الثانية عشر ظهراً، حيث من المرجح عقد مؤتمر صحفي ستنقله بعض وسائل الإعلام السورية المرئية، سيُعلن وزير التربية هزوان الوز كافة التفاصيل حول نسب النجاح وأعداد الطلاب الناجحين.

إعلان نتائج البكالوريا سوريا 2019

طريقة إعلان نتائج الامتحانات في سوريا سكون من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية، ويتيح الموقع عدة بيانات حول النتائج التعليمية لمختلف الشهادات خاصة نتائج التاسع ونتائج البكالوريا سوريا 2019، ويتم الاستعلام من خلال اسم الطالب أو اسم المدرسة، أو حسب رقم الاكتتاب، بعد تحديد اسم المحافظة لسهولة الوصول للنتائج الامتحانية .

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الموقع الرسمي لوزارة التربية سوريا نتائج بكالوريا 2019

رابط الاستعلام عن نتائج بكالوريا 2019 في جميع المحافظات السورية ومنها دمشق وريف دمشق، وحمص واللاذقية، ودير الزور، وحماة، وغيرها من المحافظات على رابط موقع وزارة التربية الرسمي، موقع وزارة التربية السورية نتائج الامتحانات، كذلك من خدمات موقع رئاسة الوزراء في الدولة السورية.



اترك رقم الاكتتاب الخاصة بك ومعه اسم الطالب واسم المحافظة التي تتبعها وسنوفر لكم نتائج البكالوريا 2019 بعد الإعلان عن رفعها على رابط موقع وزارة التربية خلال الساعات القليلة المقبلة.

تحديث: أعلنت وزارة التربية السورية كافة التفاصيل حول ظهور نتائج البكالوريا 2019 والاستعلام عن نتائج البكالوريا بفروعها العلمي والأدبي ونتائج الثانوية المهنية صناعية وتجارية، ظهرت نتائج البكالوريا الدورة الثانية التكميلية لنتائج الطلاب بالشهادة الثانوية عن العام الدراسي 2019، ويمكن الاستعلام بالاسم والكنية أو برقم الاكتتاب من رابط النتائج الامتحانية المرفق بعالية.

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