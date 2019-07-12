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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني الفترة المسائية اليوم الخميس 11 يوليو 2019م، وهي كالتالي: 

مناقشة خطط تحسين أوضاع الإدارة الهندسية بالإذاعة والتلفزيون في وادي حضرموت

https://www.alyamanalaraby.com/403026

المليشيا تعاود استهداف مواقع "المشتركة" جنوب الحديدة

https://www.alyamanalaraby.com/403031

البيضاني: العبث بالعلاقة بين الحكومة والتحالف مجازفة غير محمودة العواقب

https://www.alyamanalaraby.com/403048

تحركات للإصلاح.. خنادق وتحشيدات تنذر بتفجير الوضع في ريف تعز "تقرير خاص"

https://www.alyamanalaraby.com/403049

الأجهزة الأمنية بتعز تلقي القبض على أحد أخطر المطلوبين

https://www.alyamanalaraby.com/403050

عاجل.. مراسلنا : مقتل شيخ ونجله برصاص عناصر مجهولة في شبوة

https://www.alyamanalaraby.com/403055

"أخبار الساعة": مساعدة الشعوب العربية أولوية في سياسة الإمارات

https://www.alyamanalaraby.com/403061

الحسم العسكري في الحديدة.. قاب قوسين أو أدنى من التحقيق "تقرير"

https://www.alyamanalaraby.com/403059

برعاية المحافظ البحسني ومكتب الصحة.. بعثة طبية تصل حضرموت خلال اليومين القادمين

https://www.alyamanalaraby.com/403062

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إصابة طفل بالعاشرة من العمر جراء قصف حوثي جنوب الحديدة

https://www.alyamanalaraby.com/403064

جهود الإمارات التنموية والإنسانية تحظى بإشادة أبناء الساحل الغربي

https://www.alyamanalaraby.com/403073

مسلحون قبليون يختطفون قائد لواء حرس رئاسي في مأرب

https://www.alyamanalaraby.com/403089

رصد تفاصيل ما قدمته الإمارات من دعم للقطاع الصحي في اليمن خلال 6 أشهر

https://www.alyamanalaraby.com/403092

بالصور .. ضبط أسلحة وذخائر قطرية الصنع في وكر إرهابي بعدن

https://www.alyamanalaraby.com/403096

مقذوف حوثي جديد يستهدف منطقة آهلة بالسكان بمدينة الضالع

https://www.alyamanalaraby.com/403104

الإمارات تتصدر قائمة الدول المانحة للمساعدات في اليمن عام 2019

https://www.alyamanalaraby.com/403109

رئاسة البرلمان تدعو غريفيث إلى تحمل مسؤولياته تجاه جرائم وإنتهاكات الميليشيات

https://www.alyamanalaraby.com/403110

البنك المركزي يصدر بيان هام بشأن الصعوبات والمعوقات التي توجه شركات الصرافة 

https://www.alyamanalaraby.com/403111

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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