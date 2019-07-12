أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها



ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني الفترة المسائية اليوم الخميس 11 يوليو 2019م، وهي كالتالي: ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني الفترة المسائية اليوم الخميس 11 يوليو 2019م، وهي كالتالي: مناقشة خطط تحسين أوضاع الإدارة الهندسية بالإذاعة والتلفزيون في وادي حضرموت https://www.alyamanalaraby. com/403026 المليشيا تعاود استهداف مواقع "المشتركة" جنوب الحديدة https://www.alyamanalaraby. com/403031 البيضاني: العبث بالعلاقة بين الحكومة والتحالف مجازفة غير محمودة العواقب https://www.alyamanalaraby. com/403048 تحركات للإصلاح.. خنادق وتحشيدات تنذر بتفجير الوضع في ريف تعز "تقرير خاص" https://www.alyamanalaraby. com/403049 الأجهزة الأمنية بتعز تلقي القبض على أحد أخطر المطلوبين https://www.alyamanalaraby. com/403050 عاجل.. مراسلنا : مقتل شيخ ونجله برصاص عناصر مجهولة في شبوة https://www.alyamanalaraby. com/403055 "أخبار الساعة": مساعدة الشعوب العربية أولوية في سياسة الإمارات https://www.alyamanalaraby. com/403061 الحسم العسكري في الحديدة.. قاب قوسين أو أدنى من التحقيق "تقرير" https://www.alyamanalaraby. com/403059 برعاية المحافظ البحسني ومكتب الصحة.. بعثة طبية تصل حضرموت خلال اليومين القادمين https://www.alyamanalaraby. com/403062 Advertisements إصابة طفل بالعاشرة من العمر جراء قصف حوثي جنوب الحديدة https://www.alyamanalaraby. com/403064 جهود الإمارات التنموية والإنسانية تحظى بإشادة أبناء الساحل الغربي https://www.alyamanalaraby. com/403073 مسلحون قبليون يختطفون قائد لواء حرس رئاسي في مأرب https://www.alyamanalaraby. com/403089 رصد تفاصيل ما قدمته الإمارات من دعم للقطاع الصحي في اليمن خلال 6 أشهر https://www.alyamanalaraby. com/403092 بالصور .. ضبط أسلحة وذخائر قطرية الصنع في وكر إرهابي بعدن https://www.alyamanalaraby. com/403096 مقذوف حوثي جديد يستهدف منطقة آهلة بالسكان بمدينة الضالع https://www.alyamanalaraby. com/403104 الإمارات تتصدر قائمة الدول المانحة للمساعدات في اليمن عام 2019 https://www.alyamanalaraby. com/403109 رئاسة البرلمان تدعو غريفيث إلى تحمل مسؤولياته تجاه جرائم وإنتهاكات الميليشيات https://www.alyamanalaraby. com/403110 البنك المركزي يصدر بيان هام بشأن الصعوبات والمعوقات التي توجه شركات الصرافة https://www.alyamanalaraby. com/403111

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