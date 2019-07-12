أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني الفترة المسائية اليوم الخميس 11 يوليو 2019م، وهي كالتالي:
مناقشة خطط تحسين أوضاع الإدارة الهندسية بالإذاعة والتلفزيون في وادي حضرموت
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المليشيا تعاود استهداف مواقع "المشتركة" جنوب الحديدة
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البيضاني: العبث بالعلاقة بين الحكومة والتحالف مجازفة غير محمودة العواقب
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تحركات للإصلاح.. خنادق وتحشيدات تنذر بتفجير الوضع في ريف تعز "تقرير خاص"
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الأجهزة الأمنية بتعز تلقي القبض على أحد أخطر المطلوبين
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عاجل.. مراسلنا : مقتل شيخ ونجله برصاص عناصر مجهولة في شبوة
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"أخبار الساعة": مساعدة الشعوب العربية أولوية في سياسة الإمارات
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الحسم العسكري في الحديدة.. قاب قوسين أو أدنى من التحقيق "تقرير"
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برعاية المحافظ البحسني ومكتب الصحة.. بعثة طبية تصل حضرموت خلال اليومين القادمين
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إصابة طفل بالعاشرة من العمر جراء قصف حوثي جنوب الحديدة
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جهود الإمارات التنموية والإنسانية تحظى بإشادة أبناء الساحل الغربي
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مسلحون قبليون يختطفون قائد لواء حرس رئاسي في مأرب
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رصد تفاصيل ما قدمته الإمارات من دعم للقطاع الصحي في اليمن خلال 6 أشهر
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بالصور .. ضبط أسلحة وذخائر قطرية الصنع في وكر إرهابي بعدن
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مقذوف حوثي جديد يستهدف منطقة آهلة بالسكان بمدينة الضالع
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الإمارات تتصدر قائمة الدول المانحة للمساعدات في اليمن عام 2019
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رئاسة البرلمان تدعو غريفيث إلى تحمل مسؤولياته تجاه جرائم وإنتهاكات الميليشيات
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البنك المركزي يصدر بيان هام بشأن الصعوبات والمعوقات التي توجه شركات الصرافة
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