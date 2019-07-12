شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. قطر متورطة في دعم الإرهاب والتنظيمات المتطرفة بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر امني ان فريق مكافحة الارهاب بادارة امن عدن، ضبط فجر اليوم احزمة ناسفة واسلحة متنوعة وذخيرة قطرية الصنع، خلال مداهمة وكر في مدينة المعلا بالعاصمة عدن.

واضاف المصدر: ان العملية نفذها فريق مكافحة الارهاب بامن عدن بقيادة العقيد يسران المقطري وباشراف من اللواء شلال علي شايع مدير امن عدن، وجاءت عقب رصد تحركات مريبة لعناصر غير معروفة تقوم باعمال نقل وتخزين في المنزل في اوقات متاخرة من الليل.

واشار المصدر الامني: الى ان القوات داهمت فجر اليوم الخميس الموافق 11 يوليو الساعة 3 فجرا، المنزل الذي تستخدمة العناصر الارهابية مخزنا لها، وعثر فيه على احزمة ناسفة واسلحة وذخائر قطرية الصنع.

وتعد الاسلحة المضبوطة دليلا دامغا على تلقي الجماعات الارهابية دعما من دولة قطر لتنفيذ مخططاتهم لزعزعة الامن والاستقرار في العاصمة عدن والمحافظات المحررة.

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