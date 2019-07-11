شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمغترب يمني في السعودية بعد ارتكابه هذا الفعل بحق فتاة سعودية في محل تجاري ونشر (الصور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدانت المحكمة الجزائية بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية وافدًا يمنيًا، بمعاقبته بالحبس 10 أيام؛ لمعاكسته فتاة في مركز تجاري وتصويرها عبر ”سناب شات“ وتبادل صورهما. ووفق صحيفة ”عكاظ“ المحلية، قام أحد المواطنين باستدعاء رجال الأمن عقب مشادة مع المتهم في مركز تجاري، حيث أبلغ أنه التقط صورة لشقيقته عبر ”سناب شات“، فتمت إحالته إلى النيابة العامة، حيث ثبت حيازته لصور الفتاة على جواله. وأقرّ المتهم بما نسب إليه أمام النيابة، لكنه عاد وأنكر التهم أمام المحكمة، وظهر للمحكمة خلو سجله من السوابق.

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