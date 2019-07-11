اخيراً حصحص الحق ...الكشف عن قائد القوات المشتركة بالساحل الغربي ..القائد الذي احبه كل اليمنيين ؟

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عدن - ياسمين التهامي - كشف المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العميد وضاح الدبيش، أسماء التشكيلة الجديدة للقيادة العسكرية للقوات المشتركة بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وتتكون القوات المشتركة من ألوية عدة تتبع جميعها للحكومة الشرعية، وتعمل تحت قيادة دول التحالف العربي، وتحديدا الإمارات.

وقال الدبيش في تصريح للأناضول، “في ظل التلاحم والتوافق الكبير والتي تضاف إلى الإنجازات العسكرية، تم إعلان أسماء القيادة المشتركة بقيادة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر”، أول وزير دفاع للبلاد (1990 ـ 1994).

وأضاف، جاء التشكيل من الآتية أسماؤهم:

اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، قائد عام القوات المشتركة

القائد علي سالم الحسني، المشرف العام على ألوية العمالقة

العميد رائد الحبهي، قائد اللواء الأول عمالقة

العميد حمدي شكري، قائد اللواء الثاني عمالقة

العميد عبد الرحمن اللحجي، قائد اللواء الثالث عمالقة

العميد طارق محمد عبد الله صالح، قائد المقاومة الوطنية

العميد بسام المحظار، قائد اللواء الثالث مشاة

العميد علي الكنيني، قائد اللواء السابع عمالقة

العميد سليمان الزرنوقي، قائد لواء الزرانيق عمالقة

العميد أحمد الكوكباني، قائد اللواء الأول تهامة

العميد صادق دويد، نائب قائد المقاومة الوطنية.

يأتي ذلك عقب تقليص الإمارات عدد قواتها في الساحل الغربي، خلال الأيام القليلة الماضية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي جماعة “الحوثي” المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.

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