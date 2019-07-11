شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: قناة المسيرة توقف بث جميع برامجها وتزف أسواء خبر عسكري وابو علي الحاكم يحبس انفاسه بعد هذا الخبر الصادم الذي زفته القناة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اوقفت قناة المسيرة بث جميع برامجها لتعلن خبر عاجل عن ضربات قوية لطائرات التحالف في عدد من المناطق ابرزها منطقة كتاف وحجة القريبتين من معقل الحوثيين في صعدة .
وشنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، سلسلة غارات مركزة، دكت معاقل وتحركات وتجمعات المليشيات الحوثية في حجة ومأرب وصعدة.
وكشفت مصادر أن مقاتلات التحالف شنت ثلاث غارات على مواقع وتحركات المليشيات الحوثية في منطقة الحمراء بمديرية مستبأ في محافظة حجة.
ولفتت إلى أن المقاتلات شنت أيضاً ثلاث غارات مماثلة على تعزيزات الحوثيين في قرية الربيعة بصرواح في محافظة مأرب.
ولفتت إلى أن ذلك تزامن مع شن المقاتلات 11 غارة على مناطق متفرقة تجمعت فيها المليشيات الحوثية بمديرية كتاف في محافظة صعدة.
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