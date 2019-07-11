شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخة موزة والدة أمير قطر تذهل كل أميرات السعودية وشيخات الامارات وتقدم للحسناء ايفانكا هدية لا تقدر بثمن ستجعلها اثرى امرأة في العالم وربما اغنى من والدها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت صحيفة دليل الوطن إن الشيخة موزة والدة امير قطر قدمت للحسناء ايفانكا ابنة ترامب عقد الماسي لايقدر بثمن.

واوضحت الصحيفة ان العقد تصل قيمته لملايين الدولارات لكنه عقد فريد ولا مثيل له لأنه مرصع بقطع نادرة من الالماس تم تصنيع العقد خصيصا للشيخة موزة من سيراليون الغنية بالالماس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قام مأدبة عشاء في البيت الأبيض، على شرف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يزور واشنطن حاليا. وقال ترامب عن الشيخ تميم خلال المادبة: "حليف عظيم وصديق رائع لي"، معربا عن شكره للدوحة على توسيع قاعدة "العديد" من ميزانيتها.

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