شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو : دكتورة يمنية تقتحم قاعة أعراس في العاصمة صنعاء وتبهر الجماهير بوصلة رقص جريئة امام كل الرجال الحاضرين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقتحمت أكاديمية يمنية حفل زفاف في العاصمة صنعاء لمشاركة زميلها المدرس في جامعة صنعاء زفاف أحد أبنائه. وقال شاهد عيان، إن الدكتورة فاتن عبده محمد أستاذة علم النفس بجامعة صنعاء اقتحمت القاعة وشاركت زميلها الدكتور عبدالله العزعزي الإحتفاء بزفاف ولده. ووفقًا للفيديو الذي رصده "ناس تايمز" اعتلت الدكتورة المنصة لتهنئة العريس لتنزل منها وترقص وسط القاعة بمعية زميلها الدكتور جميل عون ثم تلقي السلام على الجميع وتذهب. Advertisements وتعد الأعراس في صنعاء ملتقيات وفعاليات مدنية واجتماعية مفتوحة لاستدعاء الفرح والسلام في بلدٍ فرض عليه واقعاً غاية في التعقيد بحربٍ عبثية مزقت النسيج الإجتماعي وأخمدت جذوة الأمل، وهكذا يحاول اليمني أن ينسى ويقاوم سطوة البؤس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو : دكتورة يمنية تقتحم قاعة أعراس في العاصمة صنعاء وتبهر الجماهير بوصلة رقص جريئة امام كل الرجال الحاضرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.