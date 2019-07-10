شكرا لقرائتكم خبر عن أئمة مساجد ومؤذنون سعوديون يمارسون الفعل الممنوع.. وإعلان رسمي بملاحقتهم بعد انتشار الفضيحة في كافة مساجد المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عن قيام الوزارة بتعقب عمليات سرقة التيار الكهربائي والمياه من المساجد. وأكد آل الشيخ، وفقًا لصحيفة “عكاظ”، اكتشاف سرقة المياه والتيار الكهربائي المخصصين لمساجد الوزراة من قبل محلات تجارية ومزارع ومساكن بعضها لأئمة ومؤذنين، فيما تتحمل الوزارة دفع فواتير الإستهلاك فيها.

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