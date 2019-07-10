شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا ..الامارات تسلم مقرات عملياتها في هذة المدينة اليمنية وتنسحب منها بشكل كامل .. تعرف على القوات التي حلت مكانها والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تسلمت القيادة العسكرية السعودية، قبل يومين، المقر الرئيسي لقيادة عمليات التحالف العربي في الساحل الغربي من القوات الإماراتية.

وقالت مصادر إن القيادة العسكرية السعودية استلمت من القوات الإماراتية مقر عمليات التحالف في مدينة المخا غربي تعز، ويعد مركزاً رئيسياً للعمليات الميدانية في الساحل الغربي، حسبما نقل موقع المصدر أونلاين.

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ووفق المصادر، فإن القوات السعودية التي تسلمت المقر محدودة وتتكون من عشرات الضباط والجنود، ولديهم آليات ومدرعات، إلى جانب القوات السودانية، كما نصبوا منظومة الدفاع الجوي (باتريوت) الخاصة بهم لحماية مقر عملياتهم من هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الحوثية.

وجاءت عملية تسليم الإمارات مركز قيادة التحالف في المخا بعد أسبوع من سحب قواتها وبعض الأسلحة الثقيلة من معسكر مدينة الخوخة جنوب الحديدة، وتوزيعهم بقية الأسلحة والمعدات على قوات ألوية العمالقة وقوات طارق صالح التي تطلق على نفسها "حراس الجمهورية" والمقاومة التهامية.

ولفتت المصادر إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أبقت عدداً من عناصرها العاملين في إطار الإغاثة تحت راية الهلال الأحمر الإماراتي في مدينتي المخا والخوخة، ونقلت البقية إلى مقر القوات الإماراتية في العاصمة المؤقتة عدن.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية نقلت، أمس الاثنين، عن مسؤول إماراتي تأكيده انسحاب جزئي لقوات بلاده، وتغيير إستراتيجيتهم في اليمن "من الإستراتيجية العسكرية إلى السلام أولا".