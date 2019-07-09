شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة سورية شهيرة تبوح بسر تخاف منه معظم النساء! (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الممثلة السورية رنا الأبيض مجموعة من صورها الجديدة، على حسابها في "إنستغرام" كاشفة عن أمر شخصي قلما تطرقت إليه الفنانات المشهورات عادة. وظهرت الممثلة السورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة فاجأت معجبيها للتغير الجذري في تسريحة شعرها ومكياجها ولون عينيها. Advertisements وأكثر ما أثار اهتمام معجبي رنا الأبيض هو التصريح الجريء عن عمرها، الذي عبرت عنه في تعليقها على إحدى صورها الجديدة بقولها: "أجمل ما في التقدم بالعمر أنه يجعلك تستصغر أمورا كثيرة كانت تستهلك طاقتك ومشاعرك.. وفتنا بالأربعين وبلشنا نقول حكم.. وفهمنا شو يعني كبرنا بس القلب شباب".

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