شكرا لقرائتكم خبر عن سابقة غير معهودة .." شاذ جنسيا " يعلن ترشيح نفسه لرئاسة دولة عربية كبيرة ( صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن شاذ جنسيا عزمه خوض انتخابات الرئاسة التونسية المقررة العام الجاري.

وأجرى "منير بعتور" أولى خطوات الترشح بإقرار الذمة المالية، وذلك تمهيدا لخوض غمار الانتخابات.

وكتب "بعتور"، عبر صفحته على "تويتر"، إنه "لمحاربة الفساد، علينا أن نبدأ بأنفسنا، وإنه وقع إقرار ذمته المالية في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كخطوة أولى للترشح".

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ويرى مراقبون أن فرص "بعتور" في المنافسة قد تكون معدومة، خاصة أن الشعب التونسي يرفض الشذوذ الجنسي. كما ينص القانون التونسي على تجريم "الشذوذ الجنسي بالتراضي"، وعقاب مرتكبيها بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

المرشح الرئاسي، البالغ من العمر 48 عاما، تعرض للحبس 3 أشهر عام 2013 بسبب تلك المادة من القانون، بتهمة "ممارسة اللواط"، وهو يسعى لمناقشتها صراحة في المجتمع حيث يقول: "أطالب بإلغاء المادة 230 من القانون الجنائي التونسي، وهذا أمر أصرح به علنا ومن واجب كل المرشحين أن يتبنوا موقفا من هذا الأمر، وللشعب التونسي أن يختار إن كان يريد تجريم المثليين (الشواذ جنسيا) ووضعهم في السجن أو إن كان يريد إلغاء هذه المادة من القانون".

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.