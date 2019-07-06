وردنا الان : صور أولية للعميد مهران القباطي بعد اصابته تفاصيل (شاهد)

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عدن - ياسمين التهامي - تعرض العميد مهران محمد سعيد القباطي قائد اللواء الرابع مدرع حمايه رئاسية للإصابة بطلقة دوشكا في ذراعة الأيسر وشظايا في رأسة وذلك بعد إجراءات الصيانة الشاملة التي تمت صباح اليوم هذا ونقل القباطي الإصابة الى احدى المستشفيات وخضع لعملية صغرى تكللت بالنجاح . يذكر بأن الحادثة كانت عرضية اثناء الصيانة ، وغير ما تم نشره من اشائعات .

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