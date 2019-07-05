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عاجل : بعد ساعات من قرار البنك المركزي : هبوط كبير للدولار والريال السعودي وبقية العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني في اسواق الصرافة اليمنية

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عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مصرفي أسعار صرف أبرز العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 04/07/2019 في السوق المصرفية السوداء أمام الريال اليمني.

وكان البنك المركزي قد اعلن امس قيامه بعملية مصارفة للتجار والبنوك بسعر 503 للدولار و133 للريال السعودي 

العملة سعر البيع سعر الشراء

 

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سعر الدولار الأمريكي` 564 570

سعر الريال السعودي 148 150

سعر الدرهم الإماراتي 150 152

أسعار اليورو الأوروبي 627 630

أسعار الجنيه الاسترليني 714 720

أسعار الدولار الكندي 413 417

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سعر جنيه مصري 29 30

سعر الريال القطري 137 141

سعر الدينار الكويتي 1651 1702

أسعار الريال العماني 1455 1480

أسعار الدينار الأردني 759 764

أسعار الدينار البحريني 1429 1458

سعر الرنجت الماليزي 129 131

سعر رمبي صيني 78 79.5

سعر دينار جزائري 4 5

سعر دينار ليبي 389 393

أسعار الليرة التركي 91 92

سعر روبية هندي 6 7

أسعار بير أثيوبي 18 19

سعر فرنك سويسري 533 537

أسعار دولار أسترالي 742 748

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