شكرا لقرائتكم خبر عن “عادل إمام” على مشارف الموت.. شاهد كيف أصبح “الزعيم“ في أول ظهور له بعد إعلان تدهور حالته الصحية؟ (فيديو + صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حرص الفنان المصري عادل إمام، على تقديم واجب العزاء في زميله الراحل عزت أبو عوف، والذي أُقيم داخل مسجد الشرطة، بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، وكان حضوره بمثابة رد على شائعات معاناته من أزمة صحية.

الحضور لواجب العزاء

وصل إمام بعد أذان المغرب مباشرة، في أول ظهور له منذ الشائعات التي طالته بتدهور حالته الصحية، إلا أن حضوره وتقديمه لواجب العزاء لشقيقات الراحل وابنته مريم وزوجته أميرة نفى كل ما نشر في السابق.

صحة جيدة

وقوبل إمام الذي بدا بصحة جيدة، بترحيب كبير من الحضور وجلس بجواره مصفف الشعر محمد الصغير وبعد عشر دقائق تحركا معاً لغرفة ملحقة بالقاعة بعيداً عن الزحام.

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