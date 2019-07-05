اخبار الخليج / اخبار اليمن

مباشر من محلات الصرافة ..بعد قرار البنك المركزي يوم امس ...أسعار الصرف الآن!

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة ..بعد قرار البنك المركزي يوم امس ...أسعار الصرف الآن! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مصرفي أسعار صرف أبرز العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 04/07/2019 في السوق المصرفية السوداء أمام الريال اليمني.

وكان البنك المركزي قد اعلن امس قيامه بعملية مصارفة للتجار والبنوك بسعر 503 للدولار و133 للريال السعودي 

 

 

اخبار تهمك 

 

 

 

 

العملة     سعر البيع             سعر الشراء

سعر الدولار الأمريكي`         564      570

سعر الريال السعودي            148      150

سعر الدرهم الإماراتي           150      152

أسعار اليورو الأوروبي        627      630

أسعار الجنيه الاسترليني        714      720

أسعار الدولار الكندي           413      417

Advertisements

سعر جنيه مصري 29        30

سعر الريال القطري 137      141

سعر الدينار الكويتي             1651    1702

أسعار الريال العماني             1455    1480

أسعار الدينار الأردني           759      764

أسعار الدينار البحريني          1429    1458

سعر الرنجت الماليزي          129      131

سعر رمبي صيني   78        79.5

سعر دينار جزائري             4          5

سعر دينار ليبي      389      393

أسعار الليرة التركي             91        92

سعر روبية هندي   6          7

أسعار بير أثيوبي    18        19

سعر فرنك سويسري            533      537

أسعار دولار أسترالي           742      748

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباشر من محلات الصرافة ..بعد قرار البنك المركزي يوم امس ...أسعار الصرف الآن! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا