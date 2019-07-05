شكرا لقرائتكم خبر عن الداعية السعودي ‘‘عائض القرني’’ يوجه رسالة عاجلة للملك سلمان.. وأسرع رد يحذر من ‘‘خدعة ابليس‘‘ تحوم حول الملك!(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سادت حالة من الجدل بين رواد تويتر بسب رسالة تحمل دعاء الداعية السعودي" عائض القرني"، لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتباينت ردود الأفعال بين رواد تويتر ومتابعي القرني بين مؤيد، ومهاجم يصفه بأنه من علماء السلطان.

وكان القرني قد غرد أمس على حسابه على تويتر عقب لقاء جمعه مع مجموعة من العلماء بالملك سلمان قائلا : " وجدنا والد الشعب المُفدّى.. كما هو وصفه رمز الوفاءِ.. لدى سلمان محمود السجاي.. يُتوّج بالمحبة والسناءِ".

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وأضاف : " سعدت اليوم مع كوكبة من أصحاب السمو، وأصحاب المعالي والفضيلة، بلقاء قائد مسيرتنا الحازم الظافر، #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله".

وتفاعل رواد تويتر مع تدوينة القرني، حيث كتب أحدهم : " يقول الثوري : إذا رأيتَ القارئَ يلوذُ بالسلطانِ فاعلمْ أنهُ لصٌّ ، وإذا رأيتَهُ يلوذُ بالأغنياءِ فاعلمْ أنَّهُ مُراءٍ ، وإياكَ أنْ تخدعَ ويقالَ : يردُّ مظلمةً ، ويدفعُ عنْ مظلومٍ ، فإنَّ هذهِ خدعةُ إبليسَ ، اتَّخذَها القراءُ سُلَّمًا".

وكتب آخر: " كلام جميل ياشيخ يكتب بماء الألماس والجواهر والذهب حفظ الله والدنا قائد الأمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمين".

يذكر أن القرني كان قد وجه الكثير من عبارات المدح والثناء في مناسبات سابقة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث وجه له بالدعاء عقب الإعلان عن إطلاق مبادرة جمعية"سند محمد بن سلمان"، حيث كتب قائلا : إنالشباب السعودي تلقي مبادرة "سند محمد بن سلمان" بكل فرح وارتياح، وهي تواكب تطلعات شباب الوطن، وليست من أوائل مكرمات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ فسجله يحمل هموم الوطن وآلام وآمال الشباب، وترافقه أينما حل، بحسب تصريحاته لـ "سبق".

وأوضح أن رؤية ولي العهد الثاقبة "رؤية 2030" تحمل الإنجازات والخير للجميع، ونرى السعودية العظمى ترقى وتزدهر يوماً بعد يوم، مضيفا أننا نجد همته العالية مصدر إلهام لكل شاب سعودي فصارت "همة السعوديين مثل جبل طويق".