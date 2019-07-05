فلكي سعودي شهير يحذر المواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة ويكشف ما سيحدث في السعودية يوم الأحد القادم

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عدن - ياسمين التهامي - حذر فلكي وخبير طقس سعودي من موجة شديدة الحرارة تؤثر على أجواء السعودية ابتداءً من الخميس. وأوضح المختص في مجال الطقس والأرصاد الجوي، حسن كراني، أنه ستكون هناك موجة هوائية شديدة الحرارة تبدأ بالتأثير من منتصف ونهاية الخميس على أجواء السعودية. وقال إن هذه الموجة تبدأ من القطاع الغربي وتتحرك تدريجياً للمناطق الداخلية، وامتدادا للشمال والشرق، لافتاً إلى أن الموجة تبلغ مداها الأحد القادم بحرارة عظمى تتراوح من 47 إلى 50 درجة مئوية في الظل، وتتخطى 50 درجة مئوية تحت الشمس.

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