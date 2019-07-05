شكرا لقرائتكم خبر عن في دبي “السعادة” .. اغتصب صديقته على الشاطئ ووعدها بعدم تكرار ذلك لكنّه عادبجرم أكثر بشاعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وسائل إعلام إماراتية أنّ شاباً (22 سنة) اغتصب طالبة (16 سنة) على كورنيش الممزر في دبي.

وفي التفاصيل، فقد تعرف المتهم إلى المجني عليها في المدرسة التي كان يدرس فيها، ونشأت بينهما صداقة، وتكرر لقاؤهما خارج البيت والمدرسة.

ويوم الواقعة، اصطحب المتهم [وهو آسيوي كما ذكر الإعلام الإماراتي]، المجني عليها، إلى كورنيش الممزر، برفقة أحد أصدقائه، وبعد أن نزل صديقه من السيارة راود الطالبة عن نفسها، فرفضت بشدة، إلا أنه لم يبالِ برفضها ودموعها وهتك عرضها بالقوة، وبعد أن انتهى من فعلته أرجعها إلى بيتها، ووعدها بعدم تكرار ذلك.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة في دبي أن المتهم طلب من المجني عليها مقابلته، بعد أسبوع من الواقعة، وأقلها بسيارته إلى منطقة النهدة في دبي، ثم طلب منها أن يكرر معها فعلته السابقة، إلا أنها رفضت ذلك، لكنه لم يخلِ سبيلها إلا بعد أن تعهدت له بالسماح له بفعل ذلك في المرة المقبلة، وعند عودتها إلى منزل أسرتها أخبرت أختها بما حدث، فأبلغت الأخت الشرطة.