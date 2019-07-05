ورد الان : إعلان " هام " من البنك المركزي بخصوص اسعار الدولار والريال السعودي (نص الإعلان)

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عدن - ياسمين التهامي - اعلن البنك المركزي اليمني عدن عن قيامه بعملية مصارفة في اطار سعيه في إعادة الدورة النقدية للقطاع المصرفي من خلال نقل السيولة النقدية من السوق غير الرسمية إلى البنوك ولتشجيع التجار المستوردين على توريد مبيعاتهم للبنوك أولا بأول مقابل منحهم أسعار صرف تشجيعية أقل من سعر السوق( 506 ) للدولار الامريكي ، و( 133 ) للريال السعودي .
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وتم اليوم في مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن مصارفة الدفعة الاولى من الطلبات المقدمة من بعض البنوك لعملائها بسعر صرف 506 ريال للدولار الامريكي ، وفقاً للآلية المعتمدة ، والتي تم مشاركتها مع البنوك سابقاً.
كما يؤكد البنك المركزي انه مستمر بالمصارفة لعملاء البنوك (مستوردي السلع المحددة في الآلية غير المشمولة بالوديعة السعودية) ، بسعر الصرف التشجيعي 506 ريال للدولار الامريكي ، والملتزمين بالبيع بالريال اليمني وتوريد مبيعاتهم للبنوك .
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