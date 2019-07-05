شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان : انفراجة وشيكة بين اهم دولتين خليجيتين .. واتفاق تاريخي طال انتظارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت وكالة “بلومبرغ” عن مصادر أن الكويت والسعودية تقتربان من الاتفاق على إعادة إنتاج النفط من “المنطقة المقسومة”، بعد تحقيق انفراجة في المحادثات الأخيرة.

وقالت الوكالة إن المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية لم تنتج أي شيء منذ أن تم إغلاق الحقول هناك بين عامي 2014 و2015، وذكرت الوكالة أن “المنطقة المقسومة” يمكنها ضخ حوالي 500 ألف برميل يوميا.

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وأضافت الوكالة أن الاجتماع القادم قد يُعقد في الكويت هذا الشهر، وإذا قام الجانبان بوضع اللمسات الأخيرة على بعض التفاصيل، فسيكون بالإمكان استئناف الإنتاج النفطي.

وكان وزير الطاقة ، خالد الفالح، قال في فبراير الماضي، إن المملكة تتوقع التوصل إلى اتفاق هذا العام لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة مع الكويت.

وقال ردا على سؤال بشأن الموعد المحتمل لتوصل السعودية والكويت إلى اتفاق “نأمل في حل هذا في 2019″، وفقا لصحيفة “القبس” الكويتية. وأضاف في إشارة إلى إمكانية التوصل إلى تسوية في 2019 “تحدوني الثقة”