شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة .. أمريكا تصفع الرئيس هادي وعبد الملك الحوثي وتحذف اسم اليمن وترفض التعامل مع الجواز اليمتي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال مواطنون يمنيون مقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية " إن مواقع إلكترونية لمؤسسات أمريكية حذفت اسم اليمن من قائمة الدول المعتمدة في التعامل معها.
وأكد عدد من المقيمين هناك في تصريحات لـ " المشهد اليمني" إن عدد من المؤسسات الأمريكية حذفت اسم (اليمن) من قائمة اختيار الدولة أو الجنسية لعدم تمكنها من التحقق من الوثائق التي تصدر عن الدولة.
وقال " بشار الزمزمي " في حسابه على تويتر " إن المجلس الطبي بولاية كاليفورنيا كتب على إحدى وثائقه أنه من الأردن لأن شهادة البكالريوس صادرة من الجامعة الأردنية.
وأضاف "بعد شد و جذب اكتفوا بتعديل مكان الولاده "صنعاء " و بدون اسم الدولة ..
وترفض كثير من المؤسسات الأوروبية والأمريكية وثائق جديدة صادرة من المؤسسات الرسمية اليمنية، خصوصاً تلك الدول التي لاتزال تتعامل بازدواجية مع سلطات الحوثيين في صنعاء والحكومة الشرعية في عدن.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وفي غاية الخطورة .. أمريكا تصفع الرئيس هادي وعبد الملك الحوثي وتحذف اسم اليمن وترفض التعامل مع الجواز اليمتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.