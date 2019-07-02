شكرا لقرائتكم خبر عن اغنية عربية تحطم الارقام القياسية وتحصد 50 مليون مشاهدة خلال ايام... استمع الى الاغنية(فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سجلت أحدث أغنيات المطربة العراقية الشابة، أصيل هميم، رقما قياسيا في المشاهدات على موقع "يوتيوب"، بعد مرور أكثر من أسبوعين فقط من طرحها.

حصدت أغنية "سر الحياة " لأصيل هميم أكثر من 46 مليون مشاهدة، ، منذ طرحها على "يوتيوب" يوم 11 حزيران/ يونيو.

وأصيل هميم مواليد 1984، هي ابنة الملحن العراقي كريم هميم، احترفت الغناء وهي في عمر الثانية والعشرين. وقدمت عشرات الأعمال الفردية والجماعية، كما شاركت في غناء مجموعة من مقدمات المسلسلات.