شكرا لقرائتكم خبر عن اغنية عربية تحطم الارقام القياسية وتحصد 50 مليون مشاهدة خلال ايام... استمع الى الاغنية(فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - سجلت أحدث أغنيات المطربة العراقية الشابة، أصيل هميم، رقما قياسيا في المشاهدات على موقع "يوتيوب"، بعد مرور أكثر من أسبوعين فقط من طرحها.
حصدت أغنية "سر الحياة " لأصيل هميم أكثر من 46 مليون مشاهدة، ، منذ طرحها على "يوتيوب" يوم 11 حزيران/ يونيو.
وأصيل هميم مواليد 1984، هي ابنة الملحن العراقي كريم هميم، احترفت الغناء وهي في عمر الثانية والعشرين. وقدمت عشرات الأعمال الفردية والجماعية، كما شاركت في غناء مجموعة من مقدمات المسلسلات.
كانت هذه تفاصيل خبر اغنية عربية تحطم الارقام القياسية وتحصد 50 مليون مشاهدة خلال ايام... استمع الى الاغنية(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.