شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قوات الجيش تعلن أنطلاق عملية عسكرية"عاقبة الغدر"لتحرير العاصمة وتحذيرات عاجلة لسكانها بالابتعاد عن هذه المواقع ومقتل 59 من المليشيات خلال48ساعة.. مستجدات طارئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه اللواء محمد منفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة للقوات المسلحة مناشدة لكافة سكان العاصمة طرابلس بالإبتعاد عن أي هدف ثابت أو متحرك قد يكون عرضة لضرباتهم الجوية .

وفي بلاغ تلقته منه المرصد بوقت متأخر من مساء الأحد قال منفور : ” بعد استنفاذ كل الوسائل التقليدية في حربنا من اجل تحرير باقي التراب الليبي وبعد عمليات الخداع والغدر التي حصلت مؤخرا ، فإن القوات الجوية العربية الليبية باشرت تنفيذ ضربات جوية قوية ومحكمة في مواقع مختارة ومنتقاة بدقة في طرابلس ” .

وأعلن اللواء منفور أنطلاق عملية عسكرية جوية أطلق عليها إسم ( عاقبة الغدر ) وأضاف قائلاً : ” وبهذا نهيب بكافة أهلنا في طرابلس بالابتعاد فوراً عن المواقع العسكرية ومواقع المليشيات والإرهابيين وذلك من أجل سلامتهم التي تشكل أولوية لنا ، ودامت ليبيا حرة عزيزة موحدة ” .

يشار إلى أن مواقع مختلفة لمسلحي حكومة الوفاق كانت قد تعرضت الليلة لضربات جوية وصفت بأنها الأعنف في عدة مناطق من العاصمة طرابلس منها في محيط المطار الدولي السابق وفي معسكر اليرموك وعين زارة فيما لم يتبين بعد طبيعة الأهداف المستهدفة في ظل أنباء متواترة عن إستهداف أحدها غرفة عمليات لواء الصمود بقيادة المعاقب أممياً وأمريكياً صلاح بادي .

المرصد – خاص

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ارتفع عدد قتلى قوات الوفاق في محاور القتال بالعاصمة الليبية طرابلس إلى 59 قتيلا خلال اليومين الماضيين في مواجهات مع الجيش الوطني الليبي.

يأتي في مقدمة هؤلاء القتلى: علي الديلاوي وعمر الجطلاوي ومحمد قرطع، محمد عبد السلام العكاري وعبد السلام أبو فارس الشحومي وعبد السلام محمد اشتيوي وعلي مختار زوبي، محمد جمال زوبي وجمعة عبد السميع أبو شعالة ومحمد عبد الله اغليو وبشير محمد ناجي وامحمد علي شكلاوون ومحمد أحمد بالحاج وسليمان حسونة ويوسف الجطلاوي ومحمد أبو شحمة وعبد الهادي الوش ومحمد حسين الأعوج وأحمد علي الشعافي ومحمد عبد المطلب شفتر وصلاح الدين اشتيوي ومحمد بشير القنيدي (الباشا) ومهند زقوط ويعقوب مفتاح السويحلي ومحمد حسين الشعاف ومحمد حسين الزعلوك جميعهم من مدينة مصراتة الساحلية الليبية ومحمد الأحمر “خباشة” ومحمد رمضان قشوط محمود الرقيعي وعماد الخويلدي وعادل بن زهرة ونضال محمد وفهد الغضبان ومحمد الشافعي السبهاوي ومأمون شعبان امليك الورشفاني ومحمد البتري ووليد بشير الشتيوي ومحمد جمعة الشبيني جميعهم من العاصمة الليبية طرابلس.

أما قتلى مدينة غريان فهم عبد اللطيف محمد عزيز الشتوي الشريف وإبراهيم علي ميلود الاكرش وفوزي أحمد خرشوف وعبد المنعم الصيد وسعيد علي الطيب اللموشي والطيب محمد الرزاقي ومحمد يوسف الساعدي وعبد السميع شنبر وأيمن المكي بركة ولفرجاني أحمد العربي أبو غراف وأبو بكرا جمعة أبو غراف، وأصيل عبد السلام العزومي والعجيلي مصطفى العجيلي.

وبينما قتل من مدينة يفرن فاروق زريق الصويعي أبو نواس، خسرت مدينة الزاوية قتيلين هما حمزة محمد الشاملي ومروان خيري المجقجق.

ومنيت مدينة مرزق بـ3قتلى هم محمد صالح اللشي التباوي وسليمان وشة التباوي وخميس عبد السلام التباوي في قتل من تجرهى علي أحمد مينا التباوي – تجرهى ومن منطقة جريجن في الجبل الغربي معاذ علي النجار.