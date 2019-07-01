شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد عملي من دولة خليجية على الحشود الجماهيرة الكبيرة التي خرجت تهتف ضدها في هذه المحافظة الجنوبية ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتفضت اليوم محافظة ارخبيل سقطرى عن بكرة ابيها رفضا للتواجد الإماراتي وميليشيات الحزام الأمني الموالي لما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا.

ونشر نشطاء صور مرعبة ل المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة المتمرد عيدروس الزبيدي الذي دعا فيها إلى اجتماع طارئ بدعوة إماراتية ردا على هذه المظاهرة المرعبة. Advertisements

وتدل هذه المسيرة الجماهيرية بأنها رسالة للإمارات أن سقطرى يمنية وترفض التواجد الإماراتي .

حيث سقطرى اليوم مظاهرات حاشدة ولا علم يعلوا فوق علم الجمهورية وصور الرئيس المشير عبدربه منصور هادي.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول رد عملي من دولة خليجية على الحشود الجماهيرة الكبيرة التي خرجت تهتف ضدها في هذه المحافظة الجنوبية ..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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