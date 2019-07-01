شكرا لقرائتكم خبر عن خطير للغاية ..السياسي الكويتي والنائب البرلماني المثير للجدل ‘‘ناصر الدويلة’’ يوجه أقوى تحدي للسعوديين ويثير جنونهم بتغريدات صادمة بعد ساعات من الإفراج عنه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاود السياسي الكويتي، والبرلماني السابق، ناصر الدويلة، الظهور بعد ساعات من الإفراج عنه، اليوم الأحد، من قبل النيابة العامة ، بكفالة مالية.

وقال الدويلة، في سلسلة تغريدات رصدها "ناس تايمز" : "من فضل الله و رحمته افرجت النيابه العامه عني و كان جهاز امن الدوله قد احالني للنيابه بسبب الم بالغ اصاب الاخوة في السعوديه من تغريدة قلت فيها اهربي يا شاكيرا".

وأضاف: "اشكر كل الاخوة في بقاع العالم الذين تألموا لحادثة توقيفي ٤٨ ساعه كنت فيها معزز مكرم مع ابنائي ضباط و افراد امن الدولة".

وأشار إلى استقبال الضيوف، لتهنئته بالإفراج عنه قائلا: "سيكون استقبالي في ديواني في العارضيه ق ١ ش ٣ منزل ١٥ اليوم من بعد صلاة المغرب الى الساعة العاشر ليلا الله يحييكم"

وأضاف: ساستقبل الاخوة الزائرين اليوم من صلاة المغرب وحتى الساعة العاشرة ليلا و انا في غاية الامتنان لكل من سأل عني او اتصل او ذكرني في ظهر الغيب".

وردد الدويلة أبياتًا شعرية جاء فيها : "يا زارع الشوك في دربي ليوهنني .. اني ارى الشوك بعضا من رياحينِ".

Advertisements

وجدد التأكيد على موقفه قائلا: سابقى مخلصا لوطني الكويت و لمبادئي ورغم كبر سني الا انني احمل روح الشباب الثائر.

وتم القبض في الكويت على الدويلة وهو برلماني سابق مثير للجدل، يوم الجمعة الماضي، وأحيل إلى التحقيق، بتهم تتعلق بالإساءة للمملكة العربية السعودية.

وقالت صحيفة الرأي المحلية، على حسابها بتويتر: ”النيابة العامة تخلي سبيل المغرد ⁧ناصر الدويلة⁩ بكفالة 2000 دينار، بعد أن وجهت له تهمة الإساءة إلى السعودية“.

ودائمًا ما يتهم بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها عدة دول خليجية ”جماعة إرهابية“.

وسبق أن أحيل الدويلة للقضاء في الكويت بتهم تتعلق بـ”الإساءة إلى السعودية“، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلا أنه أخذ حكمًا بالبراءة من تلك التهم.