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شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الافراج عن المحلل السياسي الشهير ناصر الدويلة والأخير يثير جنون السعوديين ويستفزهم بهذه العبارة (شاهد) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أفرجت السلطات الكويتية عن السياسي الكويتي البارز، وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، بكفالة مالية بعد احتجاز دام يومين في مقر أمن الدولة بعد تغريدة اعتبرتها النيابة مسيئة للسعودية.
وفي أول تعليق له عقب الإفراج عنه، قال ناصر الدويلة في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن):”من فضل الله ورحمته أفرجت النيابة العامة عني”
وتابع موضحا:”وكان جهاز أمن الدولة قد أحالني للنيابة بسبب ألم بالغ أصاب الأخوة فيالسعودية من تغريدة قلت فيها اهربي يا شاكيرا”
وتوجه السياسي الكويتي بالشكر لكل “الاخوة في بقاع العالم الذين تألموا لحادثة توقيفي ٤٨ ساعه كنت فيها معزز مكرم مع أبنائي ضباط وأفراد أمن الدولة”
وكانت صحيفة “الراي” الكويتية، أفادت باعتقال السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، الجمعة.
وذكرت “الراي” في تغريدةٍ عبر “تويتر” أن اعتقال “الدويلة” جاء “تنفيذا لأمر النيابة في قضية تتعلق بالإساءة للسعودية”.
وقبل أيام، تعرّض “الدويلة” لتهديدٍ سعودي صريح بالقتل.
جاء ذلك في تغريدةٍ نشرها على حسابه المغرّد السعودي المدعو (فهد بن محمد العبداللطيف)، والمتابع من أكثر من 46 ألف حساب بتويتر، وفيها نعت “الدويلة” بأوصاف غير أخلاقية، مدعياً تبعيته لإيران وقطر، وأنّ الكويت لا تحاسبه على تغريداته.
وأضاف أنه تم تحديد الأماكن التي يتردد عليها “الدويلة” متوعداً بقرب تصفيته.
وحينها استغرب نشطاء ومغرّدون اعتقال الأمن الكويتي، للسياسي ناصر الدويلة على خلفية التعبير عن الرأي، بينما يُترك المغرد الإماراتي البذيء وسيء السمعة المدعو حمد المزروعي في التهجم على الكويت، والكويتيين، والإساءة لمسؤولي البلاد، والقضاء الكويتي كذلك، دون ملاحقة.
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