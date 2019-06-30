شكرا لقرائتكم خبر عن اليافعي : الإمارات تستضيف نجل قائد الإرهابيين في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أتهم أكاديمي جنوبي في جامعة عدن دولة الإمارات باستضافتها لنجل قائد الإرهاب في اليمن، بعد أن تم صنفته قناة أبوظبي في أحدى حلقاتها .

وقال الدكتور حسين اليافعي استاذ مساعد العلوم السياسية في جامعة عدن، إن قناة أبوظبي الإماراتية وصفت الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بقائد الارهابيين .

Advertisements

وتساءل الأكاديمي اليافعي عن كيفية أن تستضيف الإمارات العميد أحمد علي عبدالله وهو نجل قائد الإرهاب – حسب قوله-، حيث قال :"طيب الولد حمادة مش ابن علي صالح ، كيف تقبلون بابن ارهابي في بلدكم ؟!".

وتابع بالقول :"رحم الله صالح عاش بطلا ، ومات بطلاً وان اختلفنا معه".