شكرا لقرائتكم خبر عن اليافعي : الإمارات تستضيف نجل قائد الإرهابيين في اليمن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أتهم أكاديمي جنوبي في جامعة عدن دولة الإمارات باستضافتها لنجل قائد الإرهاب في اليمن، بعد أن تم صنفته قناة أبوظبي في أحدى حلقاتها .
وقال الدكتور حسين اليافعي استاذ مساعد العلوم السياسية في جامعة عدن، إن قناة أبوظبي الإماراتية وصفت الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بقائد الارهابيين .
وتساءل الأكاديمي اليافعي عن كيفية أن تستضيف الإمارات العميد أحمد علي عبدالله وهو نجل قائد الإرهاب – حسب قوله-، حيث قال :"طيب الولد حمادة مش ابن علي صالح ، كيف تقبلون بابن ارهابي في بلدكم ؟!".
وتابع بالقول :"رحم الله صالح عاش بطلا ، ومات بطلاً وان اختلفنا معه".
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