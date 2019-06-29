شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة تكشف الأسباب الخطيرة للانسحاب الإماراتي من اليمن ومسؤول حكومي يكشف ما يجري خلف الكواليس..والسعودية تتحرك فورا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توالت الأنباء عن سحب الإمارات بعض قواتها من مدينة عدن جنوبي اليمن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو تحرك وُصف بالمفاجئ وأثار تساؤلات عن دوافعه وخلفياته.

وبينما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إماراتي رفيع قوله إن هذه الخطوة لا تمثل إعادة انتشار للقوات الإماراتية في اليمن، كشف دبلوماسيون عن قيام الإمارات بسحب الكثير من معداتها العسكرية وقواتها التي كانت تتمركز في ميناء عدن والساحل الغربي لليمن، استعدادا لتحصين دفاعاتها الداخلية من أي تهديدات محتملة.

وتداولت وسائل إعلام يمنية محلية أخبارا تؤكد مغادرة عدد من الآليات العسكرية الثقيلة -التي استقدمتها الإمارات إلى عدن عام 2015 (20 دبابة ومدرعة)- وذلك خلال الأيام الماضية، حيث تم شحنها من ميناء عدن على سفن لم تُعرف وجهتها.

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وكان مصدر عسكري قال إن قيادة القوات الإماراتية سحبت قطع ومعدات عسكرية من جبهة صرواح (غرب مارب) وأن محطة باتريوت سعودية ستحل محل محطة الباتريوت التابعة للإمارات.

وأشار المصدر إلى أن القطع التي سحبتها القوات الإماراتية من جبهة صرواح تم نقلها إلى مقر قيادة القوات الإماراتية في معسكر (صحن الجن) تمهيداً لإعادتها إلى الإمارات.

وبحثا عن الأسباب التي تقف وراء سحب الإمارات جزءا من قواتها في اليمن، أفاد مسؤول حكومي يمني في حديث للجزيرة نت بأن هذا قد يكون تكتيكا تحاول من خلاله أبو ظبي تحسين صورتها في الظاهر بعد الدعوات التي وجهها مسؤولون يمنيون والضغوط الشعبية التي تطالب بإنهاء دور الإمارات في التحالف العربي باليمن.

ويرى المسؤول الحكومي أن الإمارات بهذه الخطوة تسعى أيضا لترك الباب مفتوحًا على مصراعيه لأدواتها الأخرى التي تدعمها في اليمن كالمجلس الانتقالي والحزام الأمني وقوات النخبة من أجل الاستمرار في تصعيد أكبر استكمالا لما حدث خلال الأسابيع الماضية في شبوة وسقطرى من أعمال تخريبية ومظاهرات مناهضة للحكومة الشرعية.