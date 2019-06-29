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ورد الان : سفاح صنعاء وقاتل بناته الثلاث يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة بكشفه عن المتسبب الحقيقي في قتل بناته - صورة

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ورد الان

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عما قاله قاتل بناته الثلاث بعد القبض عليه بصنعاء.

وكشف الناشط الحقوقي الاستاذ نبيل فاضل في صفحته على فيسبوك ما نقل عن الجاني علي عبدالله النعامي، والذي اقدم على اعدام بناته الثلاث غرقاً في برميل ماء بصنعاء قبل ايام أنه قال: 

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لم اتعود ان امد يدي لاحد كنت اعمل في وظيفه محترمه قطعتم مرتبي لاكثر من سنتين عجزت عن توفير لقمه العيش لي و لبناتي وسته اشهر ااكل ماء وخبز انا وبناتي واوشكين على الخروج للتسول وصاحب البيت حصل على حكم لاخراجي الى الشارع اتضرع جوعا انا وبناتي وانا عاجز عن ان اعمل شي ولايوجد ما اضيفه اريد ان تقتصوا مني لالحق ببناتي واطالب باستعجال الحكم .

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