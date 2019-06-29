شكرا لقرائتكم خبر عن طلالة عارية لـ حليمة بولند تفتح النار عليها من جديد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - انتشرت صورة جريئة للإعلامية الكويتية حليمة بولند فتحت النار عليها من جديد بعد أخر إطلالة جريئة لها .
وظهرت حليمة بولند في الصورة وهي ترتدي زيًا رياضيَا ضيقًا من الأسفل، وكاشفًا عن جزء كبير من ” بطنها ” حتى كادت ملابسها الداخلية أن تظهر.
وانتقد الجمهور ظهور حمالات الصدر من أسفل الملابس إضافة إلى ” بطنها ” فجاءت الانتقادات لاذعة إليها.
وكان انتشر فيديو مثير للجدل لها خلال الأيام المقبلة مع طبيب، أثار الجدل أيضًا لاقتراب الطبيب منها بشكل كبير.
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