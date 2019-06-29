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طلالة عارية لـ حليمة بولند تفتح النار عليها من جديد

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عدن - ياسمين التهامي - انتشرت صورة جريئة للإعلامية الكويتية حليمة بولند فتحت النار عليها من جديد بعد أخر إطلالة جريئة لها .

وظهرت حليمة بولند في الصورة وهي ترتدي زيًا رياضيَا ضيقًا من الأسفل، وكاشفًا عن جزء كبير من ” بطنها ” حتى كادت ملابسها الداخلية أن تظهر.

وانتقد الجمهور ظهور حمالات الصدر من أسفل الملابس إضافة إلى ” بطنها ” فجاءت الانتقادات لاذعة إليها.

وكان انتشر فيديو مثير للجدل لها خلال الأيام المقبلة مع طبيب، أثار الجدل أيضًا لاقتراب الطبيب منها بشكل كبير.

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