شكرا لقرائتكم خبر عن طلالة عارية لـ حليمة بولند تفتح النار عليها من جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت صورة جريئة للإعلامية الكويتية حليمة بولند فتحت النار عليها من جديد بعد أخر إطلالة جريئة لها .

وظهرت حليمة بولند في الصورة وهي ترتدي زيًا رياضيَا ضيقًا من الأسفل، وكاشفًا عن جزء كبير من ” بطنها ” حتى كادت ملابسها الداخلية أن تظهر.

وانتقد الجمهور ظهور حمالات الصدر من أسفل الملابس إضافة إلى ” بطنها ” فجاءت الانتقادات لاذعة إليها.

وكان انتشر فيديو مثير للجدل لها خلال الأيام المقبلة مع طبيب، أثار الجدل أيضًا لاقتراب الطبيب منها بشكل كبير.