شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالباري عطوان يكشف عن أضخم كنز تكنولوجي أهدته أمريكا لإيران .. وكيف علت ”راية الاستسلام” وسقطت ”المسرحية” وانهارت ”الغزوة الانتقامية” (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فحر الكاتب الفلسطيني المعروف ، عبدالباري عطوان، مفاجأة عن أضخم كنز تكنولوجي في تاريخ إيران، حصلت عليه الأخيرة، باستحواذها على حطام أكبر طائرة تجسس في العالم.

وبحسب فيديو، ومقال ، رصدهما محرر "شبكة بويمن الإخبارية" ، قال عطوان إن تصريح ترامب الذي قاله فيه إنه ألغى الضربة على إيران قبل موعدها بعشر دقائق، مسريحة هزيلة لا يصدها حتى الطفل.. مضيفا أن الصاروخ الإيراني أسقط الغزوة الانتقامية التي كان ترامب يعتزمها، وجعل الأخير يرفع راية الاستسلام.

وبحسب تقرير لبي بي سي، يقول عبد الباري عطوان، رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم الإلكترونية اللندنية، إن أمريكا "خسرت الجولة الأولى في الحرب ضد إيران ومحورها، وخرجت محطمة نفسياً ومعنوياً، وباتت قوة عظمى لا يمكن الاعتماد عليها في أعين حلفائها الإسرائيليين والعرب الخليجيين".

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ويؤكد عطوان أن "الرئيس ترامب رفع راية الاستسلام البيضاء في أول مواجهة حقيقية تمثلت في إسقاط طائرة التجسس العملاقة 'غلوبال هوك' التي تعتبر درة تاج الصناعة التجسسية الأمريكية بصاروخ إيراني الصنع، وليس روسياً أو صينياً أو أمريكياً، وجَبُن عن الإقدام على أي ضربة انتقامية خوفاً ورعباً".

ويرى الكاتب أن ظهور ترامب "بمظهر الرئيس الكاذب الجبان المتردد، في عيون أصدقائه قبل خصومه، هو أكبر خسارة لأمريكا كقوة عظمى، وقبل أن تبدأ الحرب الحقيقية الكبرى أو الصغرى".