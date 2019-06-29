شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان ..الاميرة الحسناء هيا بنت الملك حسين الهاربة من زوجها حاكم دبي تكتب رسالة مؤثرة ابكت الاردنيين والاماراتيين وتوصي اخوها بهذه الوصية ( نص الرسالة والوصية ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استغربت صحف خليجية واماراتية الاخبار التي يتناقلها الاعلام حول هروب الاميرة هيا بنت الحسين وأكدت نفي قاطع لكل هذه الاخبار.

و نشر موقع "ارم نيوز" الاماراتي رسالة نشرها الأمير علي بن الحسين، في وقت سابق على صفحته الرسمية في فيس بوك، الثلاثاء، رسالة مؤثرة وجهتها له شقيقته الأميرة هيا بنت الحسين، تعبر فيها عن تضامنها مع شعبها بعد ما تعرضت له البلاد من أحوال جوية تسببت في مقتل أكثر من 30 شخصًا خلال أسبوعين.

واستذكرت زوجة حاكم دبي وبنت الملك الراحل الحسين، في رسالتها الظروف الجوية السيئة عام 1977 التي تسببت بسقوط طائرة والدتها الراحلة الملكة علياء لدى عودتها من محافظة الطفيلة.

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وبدأت الاميرة هيا رسالتها ”أخي الحبيب علي، تعرف جيدًا أن الحالة الجوية الصعبة التي يتعرض لها وطننا الغالي الأردن، ليست غريبة علينا أبدًا، فقد عرفنا هذه الأجواء وعايشناها جيدًا أنا وأنت في طفولتنا.. فأنت تذكر معي جيدًا، بأن أهلنا وعزوتنا في الجنوب، وقفوا معنا، عندما اختطفت العواصف والرياح والأمطار والدتنا الحبيبة علياء في الطفيلة“.

وأضافت ”وكلي ثقة بأنك لن تقصر أبدًا في بذل ما باستطاعتك لحماية الأهل في الجنوب من قسوة الطبيعة والضيقات ومن صعوبة فقدان عزيز، كما عانينا نحن“.

ووجهت الأميرة هيا لشقيقها توصيه ”وعليه… فإنني أوصيك يا علي، وكذلك إخواني وأخواتي، أوصيكم جميعا بغيابي، بالجنوب الغالي علينا جميعًا“.

وأردفت قائلة ”أخوتي.. لقد تربينا جميعا على عشق الأردن، وجمال طبيعته.. والوطن الآن يمر بحالة جوية صعبة، ولكننا نقف معًا صفًا واحدًا لنحمي بعضنا بعضًا من كل الظروف القاسية والضيقات..أيها الأحباء… سيبقى الأردن الغالي وأهلي وعشيرتي في بالي وفكري وفي صلاتي أولًا، وسوف ألبي النداء ما حييت“.